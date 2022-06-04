وذكر مسؤول فى الشرطة الأمريكية الكابتن نيكولاس ليني، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا، مضيفًا أنه من المعتقد أن يكون مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث الذي وقع بكنيسة كورنرستون.

وأكد الشرطي الأمريكي أنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.