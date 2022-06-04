الهدوء يسود أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الادارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر المركزية، أنه سادت حالة من الهدوء أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

وتفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه الدكتور ناجى إبراهيم، موفد قطاع المعاهد الأزهرية سير لجنة فتيات الغردقة

كما تابع عبد الناصر حسان الديب، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ويرافقه الدكتور ياسر فتحى عبد الباقى موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات بالبحر الأحمر؛ سير لجنة بنين الغردقة، للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، وقد تم متابعة وصول الأسئلة فى الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مشددة ومراجعة فض المظاريف .

وأكد مدير الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بالبحر الأحمر أن الامتحانات فى يومها الأول تسير بانتظام ولا توجد أى شكوى؛ وأن الجميع على قدم وساق للوقوف على مرور الامتحانات بشكل أمثل يليق بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

وشدد على ضرورة على توفير البيئة الملائمة للطلاب حتى يؤدوا امتحانهم فى هدوء واستقرار، وأكد أن الأسئلة واضحة ومباشرة ولا توجد شكوى من الأسئلة، متمنيا للطلاب التوفيق والسداد طوال فترة الامتحانات .

وأكد عبد الناصر الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن توجد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات أولا بأول وحل أى مشكلات أو عوائق تواجه الامتحانات بصورة فورية.