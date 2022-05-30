القوى العاملة: صرف 18.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 4376 شابا بالجيزة

كتبت ـ آية دعبس

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 18651 عاملاً غير منتظم بإجمالى 18 مليوناً و651 ألف جنيه، وإجراء عمليات جراحية صغري وكبري ومصاريف علاج وأدوية لـ 28 عاملا من المسجلين بالمديرية من هذه الفئة .

صرح بذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن المديرية قامت بتعيين 4376 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 132 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 10634 راغب عمل منهم 180 "قادرون باختلاف"، وتوفير 2243 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1963 شهادة قياس مستوى المهارة و1947 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 62 منشأة، وعمل 6 حملات عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 141 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً ، ومنح 11 تراخيص لمنشآت ، وبحث 10 شكاوى .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 244 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضراً عمالياً، وبحث 27 شكوى.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 40 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 17 أخرى طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 689 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 47 شكوى منها ودياً ، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية ، و 18 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، و 67 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 59 شكوى، و 386 ما زالت تحت البحث والدراسة .