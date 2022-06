القومى للبحوث بالطاقة الذرية يعتمد أول لجنة "أخلاقيات البحث العلمى"

كتبت ـ رحمة رمضان

أعلنت هيئة الطاقة الذرية ، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية تتسلم غداً شهادة اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى ENREC

تم إنشاؤها منذ عام 2008 كمنظمة غير حكومية (غير هادفة للربح) تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان اخلاقيات البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية وزيادة تبادل المعلومات والسياسات والموارد الفكرية واستعراض الاستراتيجيات التنفيذية للجان.

وأشار البيان، إلى أن هذه اللجنة ستؤدي إلى تعزيز حماية الخاضعين للتجارب السريرية و لتوحيد الرؤية المستقبلية و صياغة القواعد واللوائح المرجعية الوطنية للابحاث السريرية لتكون متسقة مع المعايير الدولية لجودة الأبحاث.

وقامت الشبكة بتسجيل حوالي أربعين لجنة لأخلاقيات البحث العلمى من مختلف الكليات والمعاهد البحثية منذ تأسيسها، وقد بدأت منذ العام الحالي في إجراءات اعتماد هذه اللجان وتعتبر لجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالطاقة الذرية أول جهة علمية يتم اعتمادها في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

وقال الدكتور محمود محمد أستاذ الوراثة الخلوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز، إن اللجنة تم تشكيلها بالمركز منذ فبراير 2017، بهدف دعم جميع الباحثين بالهيئة والمراكز البحثية والجامعات في النشر العلمي حيث إن شهادة اللجنة تعتبر مطلباً إلزامياً من متطلبات النشر العلمي المحلي والدولي للحصول على مطابقة الأبحاث لأخلاقيات البحث العلمي. كما يجدر الإشارة بأن اللجنة معتمدة من وزارة الصحة المصرية، وعدة جهات اعتماد دولية وهي OHRP, IRB, FWA and US.. Department of Health

مما يجعلها ذات مكانة مميزة على المستوى المحلي والدولي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع، أن حصول اللجنة على الاعتماد من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي يؤكد على أهميتها ومدى رصانة وكفاءة أعضائها، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق جميع المعايير الدولية والمحلية في هذا المجال، وكذلك اعتمادها من عدة جهات دولية . لذا يجيء هذا الاعتماد كأول لجنة يتم اعتمادها على مستوى الجمهورية تأكيداً على جدارتها . كما أكدت بأنه فخر للمركز وجود هذه اللجنة به وأنها تقدم لها ولأعضائها كافة وسائل الدعم حيث أنها تقدم خدمة علمية جليلة لجميع الباحثين بمراكز الهيئة المختلفة وكذلك المراكز البحثية الخارجية والجامعات.

ومن المقرر أن تقام احتفالية غداً بمقر هيئة الطاقة الذرية بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، و الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الاشعاع، الدكتور محمود محمد رئيس لجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز.