العثور على جثتى شابين حاولا الوصول إلى أوروبا داخل أحد أجزاء طائرة بمطار الجزائر

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الجزائرية أنه تم العثور على جثتي شابين في "أحد أجزاء طائرة" في مطار العاصمة الدولي، اليوم السبت، وقالت الشرطة، في بيان، إنه تم اكتشاف جثتين من جنس ذكر تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هوارى بومدين الدولي بالجزائر العاصمة"، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، من دون كشف المكان الدقيق فى الطائرة الذى عثر فيه على الجثتين ولا وجهة الرحلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان إلى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وفي مارس الماضي، تمكن فتى يبلغ 16 عامًا من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية، وقد وصل إلى هناك سالمًا بعد أن تخفّى في عنبر الأمتعة.