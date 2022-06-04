الشرطة البريطانية تعيد فتح ساحة الطرف الأغر بلندن

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة البريطانية إعادة فتح ساحة الطرف الأغر في لندن بعد إغلاقها بسبب وجود جسم مشبوه بحسب شبكة سكاي نيوز، وكانت أكدت الشرطة البريطانية اليوم السبت، إنها أخلت لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر فى لندن، والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

وأضافت الشرطة البريطانية أن حالة التأهب الأمني انتهت بعد وقت قصير، وقالت على تويتر "انتهى الأمر الآن وسيعاد فتح الساحة".

وذكر متحدث باسم الشرطة فى وقت سابق أن عمليات تفتيش كثيرة تجري في المنطقة التي تقع على مقربة من مكان سيقام فيه حفل موسيقي خارج قصر بكنجهام في وقت لاحق اليوم.

وقال إنه يُعتقد أن الواقعة تتعلق بطرد مثير للريبة.