ودعا البرهان وفقًا لوكالة الأنباء السودانية خلال لقائه بمكتبه اليوم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أداما دينج، إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.



وأوضحت مديرة إدارة حقوق الإنسان و المرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية أن الغرض من اللقاء إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارة الخبير المستقل للسودان واللقاءات التي أجراها.



وأضافت إن رئيس المجلس السيادى بالسودان رحب بالخببر المستقل وأكد له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان ودعاه لتوخي الحياد وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.