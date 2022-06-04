السكة الحديد تستعرض رحلة وصول أول قطار تالجو لمصر وتشغيله تجريبيا.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

استعرضت هيئة سكك حديد مصر رحلة وصول أول قطار تالجو ضمن التعاقد على توريد 7 قطارات من الشركة الإسبانية تالجو، وتم تشغيل أول قطار تجريبى بدون ركاب.

وبدأت هيئة السكة الحديد تشغيل أفخم قطارات السكة الحديد، بشكل تجريبى بدون ركاب، وهو قطار إسبانى فاخر تصنيع شركة تالجو الإسبانية الفاخرة، حيث تم تشغيل القطار، على خط القاهرة/ الإسكندرية يعقبها تشغيله تجريبياً بدون ركاب على خط القاهرة/ أسوان.

ويأتى تشغيل القطار ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية و التحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب .

ويعتبر هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو و قطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري وأن كل قطار يتكون من 15عربة (5 عربات درجة أولى ، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه ، وعربة قوى بالاضافة الى جرار حديث PRL الامريكي).





ومن المقرر أن تقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة وووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

جدير بالذكر، أن شركة تالجو الإسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر.