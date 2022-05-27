اليوم السابع
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شاهد أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب

الجمعة، 27 مايو 2022 12:13 ص
شاهد أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب قطار سكة حديد
كتب: سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو للتشغيل التجريبى لأفخم قطار منضم حديثا لاسطول السكة الحديد، حيث أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة وذلك على خط القاهرة/ الإسكندرية يعقبها تشغيله تجريباً بدون ركاب على خط القاهرة/ اسوان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية و التحديث والتدعيم المستمر لاسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب .

 

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الى ان هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو و قطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري وأن كل قطار يتكون من عدد من15عربة ( ٥ عربات درجة اولى ، ٨ عربات درجة ثانية ، عربة بوفيه ، وعربة قوى بالاضافة الى جرار حديث PRL الامريكي).

وأضاف الوزير ان هذه القطارات ستقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة وووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب

 وجدير بالذكر أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر.

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