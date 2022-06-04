الرى : المركز القومى لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه ، واستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه.

وقال عبد العاطى، فى بيان اليوم، إن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعًا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وأضاف أنه وفى اطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه ، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، مشيراً للطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وتم خلال الإجتماع عرض إنجازات المركز خلال العام المالى الحالي مثل الإنتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز ، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز ، وإصدار 141 دراسة ، و 164 تقرير، و 35 مذكرة فنية ، و 19 مقترح فنى ، و 54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد 7 رسائل ماجستير ، و 10 رسائل دكتوراة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة ، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء ، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية ، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف ، مثل الدراسة الشاملة لبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه حيث تم عمل الرفع المساحى وحساب كميات الترسيبات للحبس الثالث من " قناطر ساقولا إلى قناطر مازورة" ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة الي متابعة البحوث علي وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية كنموذج إسترشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

وفى إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها .. يقوم المركز حاليا بتنظيم 2 دورة تدريبية ل 43 متدرب من دول حوض النيل والدول الأفريقية فى مجالات "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة" و" الادارة المتكاملة للموارد المائية".

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.