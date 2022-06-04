التموين: من حق المواطن صرف حصته من الخبز يوميا أو كل 3 أيام

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته من الخبز المدعم بعد يومين فى حال صرفة لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا ،لأنه يكون قد حصل على حقه من عدد الارغفة فى الأيام الثلاثة التى صرفها من رصيده على بطاقة الدعم كما أن المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوم بيوم ،مشيرًا الى ان الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًا بواقع يصل الى ٥.٥ مليار جنيه شهريًا، وبالتالى فان القرارات التى تتخذ تأتى للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التى تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتى فى صالحه لضمان وصول الدعم الى مستحقيه ومنع التلاعب فى الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين من دعم الخبز الذين يصل عددهم الى 72 مليون مواطن ،مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم التلاعب فى أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة من استنزاف أرصدة المواطن على بطاقة الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير منه مسبقًا، وأن حق المواطن على بطاقة الدعم حال قيامه بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ثلاثة أيام بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناء على عدد الأرغفة المخصص لكل بطاقة بعدد الأفراد الموجودين بها.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى اصحابه المخابز او منافذ صرف السلع التموينية.
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