إجراءات صرف الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالحه لضمان وصول الدعم الى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين من دعم الخبز الذين يصل عددهم الى 72 مليون مواطن، مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم التلاعب في أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة من استنزاف أرصدة المواطن على بطاقة الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير منه مسبقًا، وأن حق المواطن على بطاقة الدعم حال قيامه بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ثلاثة أيام بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناء على عدد الأرغفة المخصص لكل بطاقة بعدد الأفراد الموجودين بها.
وأضاف الوزير، أن المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين في حال صرفه لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا، لأنه يكون قد حصل على حقه من عدد الأرغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده على بطاقة الدعم، كما أن المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوما بيوم، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًا، وبالتالي فإن القرارات التي تتخذ تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية.
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