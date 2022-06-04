إجراءات صرف الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها ‏لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالحه لضمان ‏وصول الدعم الى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم ‏للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام ‏المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين ‏من دعم الخبز الذين يصل عددهم الى 72 مليون مواطن‏، مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم ‏التلاعب في أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب ‏النفوس الضعيفة من استنزاف أرصدة المواطن على بطاقة ‏الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير ‏منه مسبقًا، وأن حق المواطن على ‏بطاقة الدعم حال قيامه بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ‏ثلاثة أيام بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناء ‏على عدد الأرغفة المخصص لكل بطاقة بعدد الأفراد ‏الموجودين بها.

وأضاف الوزير، أن ‏المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين في حال ‏صرفه لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا، لأنه يكون قد حصل على ‏حقه من عدد الأرغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده ‏على بطاقة الدعم، كما أن ‏المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوما بيوم، ‏مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 ‏مليار جنيه سنويًا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًا، ‏وبالتالي فإن القرارات التي تتخذ تأتي للحفاظ على الدعم ‏المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى ‏مستحقيه.‏



وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ‏أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى ‏أصحاب المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية.‏