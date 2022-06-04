جاء ذلك فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية - عبر موقعها الرسمى- تعليقًا على اجتماع عُقد في بروكسل بين نائب وزير التجارة الأمريكى دون جريفز والسفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى مارك جيتنشتاين ومساعد وزير إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود، مع بيورن سيبرت رئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية، وسابين وياند المدير العام للتجارة، وجيراسيموس توماس المدير العام للضرائب والاتحاد الجمركي داخل الاتحاد الأوروبى.

وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية التبادل المنتظم بشأن تطبيق إنفاذ قوانين التصدير، وتوسيع تبادل المعلومات حول شبكات التحويل، ودعم التحقيقات، وأكدا أن بروكسل سوف تستضيف فى الأسبوع المقبل محادثات إضافية حول كيفية المضي قدما بهذه المبادرة.