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الأوقاف: رفع قيمة جائزة المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن لربع مليون جنيه

السبت، 04 يونيو 2022 01:27 ص
الأوقاف: رفع قيمة جائزة المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن لربع مليون جنيه مسابقة القرآن الكريم
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، رفع قيمة الجائزة الأولى للمسابقة العالمية المقبلة "التاسعة والعشرين"، لتكون ربع مليون جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه.
 
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين ليكون يوم 4 فبراير 2023م الموافق 13 رجب 1444هـ، وكلفت الوزارة، الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة في هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها. 
 
يذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم الأخيرة "الـ 28" كانت على النحو التالى:
 
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (35) عامًا. 
الفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا.
وذلك فى الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م بإذن الله تعالى بجوائز قيمتها مليون جنيه، على النحو التالى :
الفرع الأول :
الفائز الأول 180 ألف جنيه .
الفائز الثانى 120 ألف جنيه .
الفائز الثالث 100 ألف جنيه .
الفرع الثانى :
الفائز الأول 150 ألف جنيه .
الفائز الثانى 100 ألف جنيه .
الفائز الثالث 50 ألف جنيه .
 
الفرع الثالث :
الفائز الأول 50 ألف جنيه .
الفائز الثانى 30 ألف جنيه .
الفرع الرابع :
الفائز الأول 50 ألف جنيه .
الفائز الثانى 30 ألف جنيه .
إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة. 
 
 

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