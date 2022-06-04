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أجواء حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 04 يونيو 2022 11:45 ص
أجواء حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
 
- السبت 4 يونيو  : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الأحد 5 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- الإثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 8 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية و جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الخميس 9 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 

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