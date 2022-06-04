إطلاق مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" لأول مرة بالقطاع المالى غير المصرفى

كتب هاني الحوتى

أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام-ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة-مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة، لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة، تحت إشراف ورقابة الهيئة، نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP).

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن النسخة الأولى من المسابقة التي ينظمها المركز الإقليمي للتمويل المستدام، تدعم جهود الهيئة في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية بما ينسجم مع رؤية مصر2030، ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع، والمضي قدما لتحقيق تقدم ملموس نحو تطبيق الممارسات غير الضارة بالبيئة.

وتابع أن لجنة التحكيم، والتي تضم خبراء متخصصين في الاستدامة، ستختار 10 متسابقين يمثلون كافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، من إجمالي المتقدمين للفوز بالجائزة وذلك وفقًا لعدد من المعايير والشروط التي يحددها المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

ويتطلب الاشتراك في ماراثون مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" للقطاع المالي غير المصرفي، التي انطلقت منافساتها هذا العام تحت رعاية الهيئة، وجود نموذج مطبق لدى المنشأة المشاركة في المسابقة يمكن أن يُحتذى به لتشجيع المنافسة البناءة والابتكار وتبني فرص جديدة تساعد على خلق مناخ اقتصادي منخفض الكربون يساهم في إبطاء تغير المناخ وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي. ومن ناحية أخرى تعزز المسابقة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية ومساهماتها في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي للاشتراك بالمسابقة من أجل بناء مستقبل مالي أكثر استدامة ومسؤولية.