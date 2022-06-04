إصابة طفلين بحالة تسمم في واقعتين متفرقتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أصيب طفلان بحالة تسمم، لتناولهما "بنزين وكلور" بطريق الخطأ، في واقعتين مختلفتين، وتم نقلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعافات المطلوبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، تبين وصول طفلين مصابين بحالتي تسم، بسبب تناولهما بنزين، وكلور، في واقعتين مختلفتين، وتم نقلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من فتحي رمضان فتحي، سنتين، من بلشاشة، وبسنت شريف إبراهيم، 14سنة من كفرالشيخ، وأجريت لهما الإسعافات اللازمة.

فى سياق أخر أصيبت سيدة بجروح سطحية بالرقبه والصدر، جراء إطلاق شاب عياراً نارياً من فرد خرطوش، ابتهاجا بحفل عرس فى كفرالشيخ، وجرى نقل السيدة لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفرالشيخ ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى كفرالشيخ العام، ل هدى أبو صبحي 41 سنة مصابة بطلق نارى من فرد "خرطوش ".

وبالانتقال والفحص، وبسؤال أحد مرافقيها، أفاد بأنه أثناء تواجد المصابة في حفل عرس، أطلق إ. ا.ع.24 عاما، مقيم بالعزبة الجديدة، دائرة قسم ثان كفرالشيخ، عيار ناري فرد خرطوش كان بحوزته ، فأصيبت المجني عليها بجروح سطحيه بالرقبة والصدر وتم نقلها إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إلقاء القبض على المتهم.