أسعار الذهب اليوم تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعارالذهب اليوم بختام تداولات الأسبوع هبوطا بحوالي 7 جنيهات، مع استمرار التراجع في سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض جرام الذهب عيار 21 من 1015 إلى 1008 جنيهات خلال تداولات اليوم مع تسجيل السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 864 جنيها

عيار 21 سجل 1008 جنيهات

عيار 24 سجل 1152 جنيها

الجنيه الذهب 1016 جنيها

أسعار الذهب تراجعت هذا الأسبوع، متأثرة بضغط الدولار القوي، حيث أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب الفوري 1% إلى 1848.67 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1846.4 دولار.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1850.2 دولار.

أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظّفوا عمالاً أكثر مما كان متوقعاً في مايو أيار، وحافظوا على وتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور، وهي علامات على قوة سوق العمل.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، بينما تعزز الدولار الذي يتم تسعير السبائك به.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند يوم الجمعة إنها تبحث عن دليل "مقنع" على أن التضخم قد بلغ ذروته، وإذا لم يحدث ذلك، فقد يشهد اجتماع الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أيضًا.

وصعد الدولار 0.3%، في حين اقتربت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في أسبوعين لمسها في وقت سابق من الجلسة.