أسعار الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات المسائية

كتب إسلام سعيد

شهد أ سعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 خلال التعاملات المسائية استقرار ملحوظ وذلك بعد ارتفاع حوالي 10 جنيهات صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1060 جنيها للجرام في حين تشير التوقعات إلي تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الساعات القادمة وذلك مع المضاربة والعرض والطلب على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 908 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1060 جنيها.

عيار 24 يسجل 1211 جنيهات.

الجنيه الذهب 8480 جنيها

على مستوى أسعار الذهب عالمياً شهد الذهب ارتفاع في الطلب عليه وذلك مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الاثنين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.