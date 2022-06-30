10 أسباب هتخليك تتناول الملح قبل التمرين لخسارة الوزن.. بشروط

كتبت ميرفت رشاد

تتضمن رحلة إنقاص الوزن الصحية والناجحة دائمًا مزيجًا متوازنًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي، تدرب بانتظام على حرق الدهون الزائدة وتناول الأطعمة التي تسرع هذه العملية، وهناك بعض الأطعمة التي تساعدك على الحصول على جلسة تمرين جيدة إذا تم تناولها قبل ذلك مباشرة، ربما تكون قد سمعت عن فائدة الأطعمة الغنية بالبروتين والموز والمكسرات وغيرها من الأطعمة المماثلة إذا تم تناولها قبل الذهاب للجري أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكن هل تعلم أن طعامًا بسيطًا مثل الملح يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا كطعام قبل التمرين ؟ وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

فوائد تناول الملح قبل التمرين لإنقاص الوزن:



1. يحسن الترطيب: يساعد الملح في احتباس الماء ، لذلك لن تصاب بالجفاف أثناء جلسة التمرينات الشاقة.

2. يخفض معدل ضربات القلب: نظرًا لأن الملح له الفضل في تحسين تدفق الدم في الجسم ، فسيساعدك حقًا على الخوض في جلسة الصالة الرياضية.

3. يمنع تقلصات العضلات: مرة أخرى ، بسبب تحسن تدفق الدم ، ستكون هناك فرص أقل لتقلصات العضلات وآلام المفاصل أثناء وبعد التدريبات.

4. يزيد من إنتاج الطاقة: يساعد الملح في توفير وصول سهل إلى احتياطيات الطاقة في الجسم، وهو أمر مطلوب أثناء التمرين المليء بالطاقة.

5. يستبدل الإلكتروليتات المفقودة: تساعد الزيادة في احتباس الماء بسبب استهلاك الملح الجسم على تعويض الإلكتروليتات المفقودة.

6. يقلل من درجة حرارة الجسم الأساسية: يحدث ذلك بسبب احتباس الماء في الجسم وتحسين تدفق الدم. الحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية وسط كل هذا التعرق.

7. يقلل من الجهد الملحوظ: يساعد الملح على خفض معدل ضربات القلب بسبب تقليل بذل الجسم لبذل الجهد ، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة أفضل أثناء التمرين.

8. يزيد من القدرة على التحمل: يجب أن يبذل الجسم أقل بسبب الملح في النظام ، لذلك يجب أن تكون قدرة الجسم على التحمل لأداء التمارين الرياضية الصارمة أعلى.

9. يزيد من النتاج القلبي: يحدث هذا مرة أخرى بسبب زيادة تدفق الدم.

10. يقلل انخفاض حجم الدم: إذا كان معدل تدفق الدم مرتفعًا جنبًا إلى جنب مع مستوى التحمل ، ينخفض ​​حجم الدم ، وهي ميزة إضافية أثناء التدريبات.

الملح هو أحد المكونات الأكثر شيوعًا في نظامنا الغذائي، لكن تذكر دائمًا أن الإفراط في تناول أي طعام ، بما في ذلك الملح ، يمكن أن يكون ضارًا بالصحة.