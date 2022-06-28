4 مشروبات طبيعية لزيادة معدل التمثيل الغذائي لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرًا مرهقًا إذا لم يتم الاعتناء بالتمثيل الغذائي بشكل صحيح، يقال أن الأيض السريع هو المفتاح لفقدان الوزن، يعتمد التمثيل الغذائي في الغالب على الجينات ويوصف بأنه آلية لتحطيم الطعام وتحويله إلى طاقة، على الرغم من عدم وجود جرعة سحرية لتغيير التمثيل الغذائي بين عشية وضحاها ، فإن التغييرات الصحية في نظامك الغذائي ونمط حياتك تساعد تدريجياً في تعزيزها، تتنوع الفواكه والخضروات الحمضية لتسريع عملية التمثيل الغذائي، نقدم لك هنا قائمة بالمشروبات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في دقائق قليلة فقط ، وتثريكم بالعناصر الغذائية الصحية للقلب وتساعد في تحسين التمثيل الغذائي، مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أكبر، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".



ماء القرفة المنقوع بالتفاح:

يعتبر ماء القرفة المنقوع بالتفاح طريقة أخرى لذيذة وصحية بشكل طبيعي لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك مع الحفاظ على صحتك وقلبك، يحتوي التفاح على فيتامين C ومركبات الفينول المفيدة الأخرى المعروفة باسم الفلافونويد، بدء صباحك بمياه القرفة المليئة بالتفاح يرطب جسمك بشكل صحيح ، ويعزز المناعة ويقلل من أعراض عسر الهضم، أضف بعض شرائح النعناع والتفاح والقرفة إلى زجاجة ماء واحتفظ بها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، أخرجه واشربه وأعد تعبئته عدة مرات.



شاي الشمر:

تساعد بذور الشمر في الحفاظ على الجهاز الهضمي على المسار الصحيح أثناء تثبيت عملية التمثيل الغذائي، هذا هو السبب في أنه غالبًا ما يتم تقديمه كمعطر للفم لأنه لا يمنح فمك نكهة النعناع المطلوبة فحسب ، بل يساعد أيضًا على الهضم، تحتوي بذور الشمر على مركبات قوية وفعالة من النباتات وتكافح الانتفاخ والإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، فهو يساعد على التخلص من السموم لجسمك ، ويساعد في إنقاص الوزن ويحسن أداء الجهاز المناعي لتحضير هذا الشاي ، نأخذ مقلاة ونضيف إليها الماء وملعقة صغيرة من بذور الشمر ونغليها، أضف العسل لتحسين الطعم.

كمون وقرفة وماء ليمون:

القرفة من الأطعمة الخارقة المليئة بمضادات الأكسدة المتعددة، تساعد القرفة في زيادة توليد الحرارة (قدرة الجسم على إنتاج الحرارة) بنسبة 20 في المائة وتقلل من الرغبة الشديدة والشهية ، وكل ذلك يساعد في التخلص من الوزن الزائد من الجسم، يساعد الكمون في تحسين الهضم بينما يساعد فيتامين C والبكتين الموجودان في الليمون في إزالة السموم من الجسم، اغلي جميع المكونات معًا واشربها في الصباح للحصول على نتائج فعالة.

شيا وماء الليمون

تمتلئ بذور الشيا بالألياف والأوميجا 3 ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم مما يحد من الجوع ويساعد في طرد السموم من الجسم مع تسريع عملية فقدان الوزن، إضافة بعض قطرات الليمون يزيد من صورته الغذائية ويضيف إلى النكهة ويساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.