وزير داخلية النمسا: تخفيف الأعباء على نظام اللجوء يتطلب محاربة الإتجار بالبشر

أ ش أ

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، ضرورة محاربة المتاجرين بالبشر بشكل مكثف من أجل منع تزايد العبء على نظام اللجوء فى البلاد.



ولفت الوزير - في تصريحات اليوم، بمناسبة يوم البلديات في النمسا - إلى ضرورة توفير حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفرض ضوابط مكثفة على هذه الحدود لمنع استغلال المهربين للاجئين، مشيدًا بدور المحليات في تدبير السكن ورعاية الأطفال للأشخاص النازحين من أوكرانيا.



ونوه الوزير باتخاذ إجراءات متسقة ضد مجرمي الإنترنت، موضحًا أن الجريمة الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.



وأعرب وزير الداخلية، عن تفاؤله بأن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية قادرة على جعل الجرائم الإلكترونية المتزايدة تحت السيطرة.