اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل نظيرتها السلوفينية غدا فى برلين

الخميس، 30 يونيو 2022 12:57 م
وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل نظيرتها السلوفينية غدا فى برلين أنالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

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تستقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، نظيرتها السلوفينية تانيا فاجون غدا الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين . 
 
وذكر - بيان للخارجية الألمانية - اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك سوف تستقبل وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون غدا الجمعة في برلين .
 
وأضاف البيان أن الوزيرتين سوف تلتقيان في محادثات ثنائية بوزارة الخارجية الألمانية حيث تشمل المباحثات،العملية الروسية في أوكرانيا فضلا عن السياسة الأوربية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الأهتمام المشترك.
 
 
 

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