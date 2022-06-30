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واشنطن تُجمد أصولاً لثرى روسى قيمتها أكثر من مليار دولار

الخميس، 30 يونيو 2022 08:57 م
واشنطن تُجمد أصولاً لثرى روسى قيمتها أكثر من مليار دولار الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، تجميد أصول تزيد قيمتها على مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة ويديرها السياسي الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات من قبل، بحسب "رويترز".


وكشف تحقيق أجرته السلطات الأميركية "أن كريموف استخدم سلسلة معقدة من النصوص القانونية ورجال الواجهة لإخفاء مصالحه في هيريتادج تراست" وهي شركة مقرها في ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) كما تؤكد وزارة الخزانة في بيان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الملياردير سليمان كريموف في 2018 بتهمة تبييض الأموال وهو الآن من بين الأثرياء الروس الذين فرضت عليهم عدة دول والاتحاد الأوروبي عقوبات بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

 


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