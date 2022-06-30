هلال الحج يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة فى مصر

كتب محمود راغب

يرصد هلال قمر الحج بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 01 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية والافق خال من العوائق.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.

والقمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022 عند الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت مكة (02:52 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء مشيرا نحو لأسفل الى النجم قلب الاسد وكوكب الزهرة.

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.