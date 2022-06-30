25 ألف حافظة ماء زمزم موزعة فى المسجد الحرام وساحاته لاستقبال الحجاج

كتب لؤى على

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يزيد عن 25 ألف حافظة ل ماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية يتم تعبئتها خمس مرات يومياً، وتوفير ما يزيد عن 300 حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و80 عربة ذكية سعة 80 لتر.

حيث تقوم الرئاسة من خلال وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بإدارة خدمات سقيا ماء زمزم بأكثر من (1150) عامل كما يقوم منسوبو مختبر زمزم بجولات يوميًا لفحص مواقع توزيع ماء زمزم بمجموع عينات يزيد عن (30) عينة يومياً، عبر منظومة عمل تستمر على مدار (24) ساعة.

وأكد مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أنه يتم غسل وتعقيم حافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها (13) مشرف للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب (64)، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.

وقال "الزهراني" تسعى الإدارة ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية إلى تدعيم حافظات زمزم بوسائل رقمية تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة (2024)، وسعياً لموائمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).

مختتماً حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.