نوفمبر المقبل آخر موعد لاستخدام تطبيق Hangouts قبل التخلى عنه من جوجل

وكالات

أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير بالانتقال إلى تطبيق آخر.

وأشارت جوجل فى مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن مستخدمى تطبيق Hangouts للأجهزة المحمولة سيكون بإمكانهن استعماله حتى نوفمبر العام الجارى، ولكن اعتبارا من يوليو ستصلهم رسائل توجههم للانتقال لتطبيق Chat، وفقا لتقرير RT .

وستقوم جوجل بنقل بيانات مستخدمى Hangouts إلى تطبيق Chat تلقائيا، كما ستتيح للمستخدمين إمكانية استعمال خدمات Takeout لحفظ نسخة من بياناتهم التى كانت موجودة فى التطبيق الأول.

ولتشجيع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق Chat طرحت جوجل العديد من الميزات فى هذا التطبيق مثل إمكانية إجراء المكالمات، وإمكانية تبادل الصور والبيانات.

ومن جهته قال رافي كانيغانتى، مدير المنتج فى Google Chat: "يقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace، ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل هذا التطبيق، وستظهر على مدار الأشهر القادمة العديد من الميزات فيه مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة، ونظرا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانا قويا للابتكار والتعاون".