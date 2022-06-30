اليوم السابع
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نقيب البيطريين: 30 يونيو حققت نهضة بكافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل

الخميس، 30 يونيو 2022 12:54 م
نقيب البيطريين: 30 يونيو حققت نهضة بكافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين- نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن البلاد شهدت منذ ذلك التاريخ نهضة كبيرة فى كافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل، فقد حظيت الثروة الحيوانية بإحداث طفرة وإطلاق العديد من المشروعات الكُبرى المتكاملة، لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى باعتبار ذلك أمنا قوميا للبلاد.
 
 
وأكد "سليم" في بيان، أن ثورة يونيو أعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها، ومثلت علامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب، وكانت البوابة الرئيسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيدا بدور الرئيس السيسى في حماية مصر من الفتن وتهديدات الإرهاب، وناشد جموع الشعب المصرى الوقوف خلف الرئيس السيسي وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمه الأمن والاستقرار.
 
 

نقيب الأطباء البيطريين

30 يونيو

الأطباء البيطريين

الثروة الحيوانية

ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

نقابات المهن الطبية



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