اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:20 م
أكرم القصاص
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نقيب الأشراف: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن كرامته وكتبت له النجاة من مصير غامض

الخميس، 30 يونيو 2022 01:15 م
نقيب الأشراف: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن كرامته وكتبت له النجاة من مصير غامض السيد محمود الشريف نقيب الأشراف
كتب لؤى على

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تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 30 من يونيو.
 
وقال نقيب الأشراف، إن ثورة الـ 30 من يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن جموع الشعب المصري الذي اختار قائده، وحدد معالم مستقبله في جمهوريته الجديدة، وضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُقي خلال الثورة التي أعادت للوطن كرامته، وكتبت له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.
 
وأكد نقيب الأشراف، دعم النقابة الدائم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وأعادت لمصر مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
 
ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".
 
 
 

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الاشراف

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ذكرى ثورة 30 يونيو



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