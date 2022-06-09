نقيب الأشراف يدعو دول العالم لإصدار التشريعات اللازمة لتجريم الإساءة للرموز الدينية

كتب لؤى على

أدانت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، بشدة ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا بالهند على صفحته بـ"تويتر" من تطاول وإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين السيدة عائشة.

وشدد نقيب الأشراف، على أن عظمة وأثر رسولنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بها الإنسانية جمعاء، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتثير استفزاز المسلمين في شتى بقاع الأرض، وتمثل إساءة صريحة وتحد لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم، وتعزز مشاعر الكراهية.

وأعرب السيد محمود الشريف عن رفض نقابة الأشراف وكل منتسبيها المساس بالشخصيات والرموز الدينية، مجدداً دعوته إلى دول العالم بإصدار التشريعات اللازمة لتجريم مثل هذه الأفعال الإجرامية والتي تسيء للرموز والمقدسات الدينية.