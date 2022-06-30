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الخميس، 30 يونيو 2022 05:23 م
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مهرجان الفنون التشكيلية يختتم فعالياته بأغنية وتكريم المتميزين بدمياط

الخميس، 30 يونيو 2022 05:10 م
مهرجان الفنون التشكيلية يختتم فعالياته بأغنية وتكريم المتميزين بدمياط مهرجان الفنون التشكيلية
دمياط معتز الشربينى

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اختتم 400 فنان تشكيلى من أبناء محافظة دمياط مهرجان الفنون التشكيلية يالا نرسم الفنار بمنطقة اللسان برأس البر، بهدف دعم السياحة مع موسم الصيف بأغنية شبابية تشجيعية للفنانين معدة خصيصا لفعاليات المهرجان لتشجيع الفنانين ولدعم و تنشيط السياحة في راس البر بعنوان "صدق نفسك".

وقال عبد الله خروبة منسق المهرجان لـ"اليوم السابع": إن فعاليات المهرجان أسفرت عن تدريب عملي لتشجيع الموهوبين الصغار واستغلال هذه الفرصة لصقل مواهبهم و دعمهم و تم تكريم و دعم أجمل 20 لوحه فنية للمهرجات التي تجسد جمال فنار راس البر و المهرجان بشهادات تقدير وجوائز قيمة مقدمة من أكثر من جهه داعمه للمهرجان .

 

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