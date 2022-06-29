اليوم السابع
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قعدة رسم لدعم سياحة مصر.. مهرجان فنون تشكيلية فى رأس البر.. فيديو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:39 م
قعدة رسم لدعم سياحة مصر.. مهرجان فنون تشكيلية فى رأس البر.. فيديو جانب من المهرجان
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "قعدة رسم لدعم سياحة مصر.. مهرجان فنون تشكيلية فى منطقة اللسان برأس البر"، حيث يعد المهرجان  أكبر حدث فنى ترفيهى بمحافظة دمياط، وذلك من خلال تجمع أكبر عدد للفنانين التشكيلين أكثر من 400 فنان وفنانة داخل مدينة رأس البر.

 
وقال عبدالله خروبة منسق المهرجان، أن فعاليات المهرجان تهدف للترويج للسياحة الداخلية برأس البر، مضيفا أن المهرجان يضم عدد كبير من فناني محافظه دمياط، وذلك من خلال يوم فني ترفيهى فى منطقة اللسان، حيث الفنار ملتقى البحر الأبيض المتوسط، ونهر النيل وهى منطقة ذات طبيعة خاصة ومتفردة داخل المدينة الساحرة.

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