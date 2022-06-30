اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الخميس، 30 يونيو 2022 02:51 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى، دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى بعد كارتة الصنافين أمام كوبرى كفر السمرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 


الشرقية

الطريق الاقليمى

كارتة الصنافين

منيا القمح

مستشفى السعديين

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة