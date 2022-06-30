إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى، دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى بعد كارتة الصنافين أمام كوبرى كفر السمرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية.
وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حادث - أرشيفية
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أصيب 8 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى، دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
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