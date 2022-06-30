مصرع شخص وإصابة 7 في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق عرابة أبودهب بحرى الدير دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بإنقلاب سيارة نقل بطريق عرابة أبودهب بحرى الدير مما نتج عنه أحمد . ف . ر ٥٥سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وحاتم . ج. م ٣٢سنة بسحجات وكدمات بالجسم ، وفراج . ع . ح ٦٥سنة بإشتباه نزيف داخلي بالمخ، ويوسف . ا . ع ١٤سنة بإشتباه كسر بالركبة اليمنى، والسيد . م . م ٦٥سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، و إكرامي . ج .م ٣٥سنة بإشتباه كسر بالحوض، ووجيه . ا . م ٤٨سنة بسحجات وكدمات بالجسم، ووفاة محمد . ر. أ ٧٤سنة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.