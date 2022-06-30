اليوم السابع
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مستشار وزارة الرى يتفقد تأهيل ترعتى الضاهرى الشرقى وقاميش بالبحيرة

الخميس، 30 يونيو 2022 01:34 م
مستشار وزارة الرى يتفقد تأهيل ترعتى الضاهرى الشرقى وقاميش بالبحيرة تأهيل ترعتى الضاهري الشرقي وقاميش بالبحيرة
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمود السعدى، مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشئون إدارة المياه، أعمال تأهيل ترعتى الضاهرى الشرقى وقاميش بزمام الإدارة العامة لرى غرب البحيرة.
 
وأكد مستشار وزارة الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5349 كيلو مترا، وجارٍ العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلو مترا أخرى، وتوفير التمويل اللازم لـ تأهيل ترع بأطوال 2706 كيلو مترات، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12050 كيلو مترا، كما تم تأهيل 82 كيلو مترا من المساقى.
 
وأضاف أن الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة 2274 كيلو، وجارٍ العمل فى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلو مترا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ4017 كيلو مترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان.
 
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الرى

الطاهر الشرقى

قاميش

المياه



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