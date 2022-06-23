اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫وزارة الرى تعلن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5349 كيلو مترا

الخميس، 23 يونيو 2022 02:38 م
‫وزارة الرى تعلن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5349 كيلو مترا تأهيل الترع - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشئون إدارة المياه، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5349 كيلومتر، وجارى العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلومتر اخرى ، و توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2706 كيلومتر، ليصل اجمالىالاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلومتر ، كما تم تأهيل 82 كيلومتر من المساقى.
 
أضاف أن الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى2274 كم ، وجارى العمل فى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان.
 
أشار السعدى إلى أنه جارى تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجزوسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل 8  آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمالحماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

الرى

المياه

السيول

الترع



الموضوعات المتعلقة

المشروع القومى لتبطين الترع.. الانتهاء من 65% من أعمال تأهيل الترع بالمنيا بتكلفة 2.6 مليار جنيه.. تنفيذ 50% من الأعمال بترعتى المشالب واللوزى بدمياط.. ومحافظ الغربية: العمل على تبطين 9 ترع بتكلفة 85 مليون جنيه

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:30 م

تنفيذ 50% من أعمال تأهيل ترعتى المشالب واللوزى فى دمياط.. صور

الأحد، 05 يونيو 2022 12:50 م

وزير الرى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع والرى الحديث

الأربعاء، 02 مارس 2022 02:00 م

%81 نسبة تنفيذ تأهيل ترعة جنابية ميت أبو على بمنيا القمح فى الشرقية

الأحد، 13 فبراير 2022 03:07 م

"الرى": تأهيل الترع مكسب كبير للمزارعين ويحقق عدالة وسهولة وصول المياه للجميع

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:29 م

تنفيذ 50% من أعمال تأهيل ترعة الصبابة بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:03 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة