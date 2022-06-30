مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" فى مدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بمواصلة العمل في عدد من مراكز الشباب لخدمة أطفال تلك القرى لضمان حياة كريمة لهم.

وشملت جولة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تفقد العمل فى مركز شباب الرياينة ومركز شباب المحاميد بحري ومركز شباب الديمقراط بمركز ومدينة أرمنت لمتابعة سير العمل، وما تم إنجازه من أعمال، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو المشروع القومى الأكبر على الإطلاق، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحويل الريف المصرى إلى التحضر والمدنية، وتوفير كافة الخدمات والقطاعات الحيوية، ومن ضمن هذه المشروعات الجانب الخاص بتطوير وإنشاء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية الحديثة، حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بعمل متابعة مستمرة لما يتم إنجازه من تطوير وإنشاء على أرض الواقع.

وكان قد إلتقى صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بالمهندس محمود صادق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، لمناقشة مشروع الشباب والرياضية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وخلال اللقاء مناقشة مشروعات الشباب والرياضة بالقرى وذلك ضمن المبادرة، والتى تتضمن إنشاء ملاعب وإقامة مباني إدارية لعدد (27) مركز شباب بمدينة إسنا وكذلك وعدد (9) مراكز شباب بمدينة أرمنت، وبحضور حسين السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والمسئول عن ملف حياة كريمة بالمديرية.



مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مدينة أرمنت



مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مدينة أرمنت