شباب ورياضة الأقصر تدعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى دعم فتيات الأقصر، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة "ألف بنت ألف حلم"، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال المشروع.

ويضيف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع "ألف بنت - ألف حلم" يزيد من نشر الوعى الرياضى لدى الفتايات ويساهم فى تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً، حيث ينفذ داخل مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب السلام بإسنا ومركز شباب المريس ومركز شباب الحسينات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة، ومحمود صابر مشرف المشروع ومدربين المشروع، والكابتن حسانى أبو الحجاج والكابتن شيماء عبد الحاكم.

ويؤكد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أنه تستهدف مديرية الشباب والرياضة زيادة عدد اللاعبين من الفتيات فى لعبة كرة القدم من خلال المشروع، بما يزيد من نشر الوعى الرياضى لدى الفتيات، ويساهم فى تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً، فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، وذلك لاختيار فريق للمشاركة باللقاء المجمع بالوزارة.



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (1)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (2)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (3)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (4)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (5)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (6)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (7)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (8)



دعم الفتيات فى 5 مراكز شباب ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم بالأقصر (9)