محافظ سوهاج: توريد 107 آلاف و318 طنا من الأقماح حتى الآن

سوهاج - محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى الأسبوعى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالى 2022م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبوالحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبنك الزراعى المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع .

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلى والخارجى للأقماح، حيث تم توريد 107 آلاف و318 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتى تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

ووجه "الفقي" خلال الاجتماع باستمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والتجار لتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتكثيف الكمائن والحملات التموينية لضبط المخالفين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات الأداء وما تم إنجازه من أعمال اللجان المشكلة لحصر مساحات الأراضى المزروعة فعليا بالقمح، ومقارنة تلك المساحات بما تم توريده فعليا.