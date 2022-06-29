صوامع وشون الشرقية تستقبل 627 ألفا و764 طن قمح

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير عملية توريد القمح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية .

وأوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 167 طنا و356 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 627 ألفا و596 طنا و825 كيلو قمح، ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 627 ألفا و764 طنا و181 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.