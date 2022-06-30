محافظ بورسعيد يستقبل رجال دين وعدد من الجهات التنفيذية للتهنئة بذكرى 30 يونيو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لرجال الدين من الأوقاف والكنيسة وعدد من الجهات التنفيذية، للتهنئة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.



استقبل اللواء عادل الغضبان المهنئين بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، احتفالا بهذه الذكرى التى حافظ فيها الشعب المصرى على هويته وحرسها الجيش المصرى العظيم.





وبعث المحافظ أرق التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.



كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسادة الوزراء،والمحافظين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وأكد محافظ بورسعيد أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثا عظيما فى تاريخ مصر، والذى انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ضد قوى الشر، فى مشهد حضارى يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذى لا طالما أراد الشعب المصرى تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر في بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.



وأعرب المحافظ عن فخره بالإنجازات والانتصارات التى حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسى، وانطلاق الجمهورية الجديدة، والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيا على جهود الحكومة المصرية والتي تواصل العمل ليلا ونهارآ لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيآ الاستمرار فى تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار.





حضور الاجتماع من رجال الدين والتتفيديين



عدد من الحضور باللقاء