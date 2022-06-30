محافظ المنيا يوافق على إنشاء كوبرى مشاة على المزلقان البحرى بملوى

المنيا – حسن عبد الغفار

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، ممثلى أهالى منطقة الملكية البحرية بحى شرق مدينة ملوى، حيث استجاب المحافظ لمطالبهم بشأن إنشاء كوبرى مشاة على المزلقان البحرى، للتيسير على المواطنين للعبور من الشرق إلى الغرب، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى.

واستجاب المحافظ، لطلب الأهالى حيث تمت الموافقة على العمل فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للكوبرى، وتم التنسيق مع رئيس جهاز التعمير لتنفيذ الكوبرى، حيث تم التوجيه لاستشارى الجهاز بإجراء أعمال المعاينة على الطبيعة وإعداد الدراسات اللازمة للبدء فى تنفيذ الأعمال، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين كما سيتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية فى هذا الشأن للتيسير على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تحقيق كل سبل الدعم الكامل للمواطنين، وهناك العديد من المشروعات التنموية الجارى العمل على تنفيذها وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ونقل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، شكر الأهالى على الاستجابة العاجلة للسيد محافظ المنيا، لتحقيق مطالبهم، والعمل على المشاركة فى المشكلات التى تتعلق بحياة وسلامة المواطنين.