اليوم السابع
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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية

الخميس، 30 يونيو 2022 02:50 م
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، لدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة، والعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية والمميزات الاقتصادية لكل قطاع وتحديد آليات دعم وجذب الاستثمار.

وفي هذا السياق، عقد نائب المحافظ، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز المنطقة الصناعية، بحضور، إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ومروان محمد، مدير جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة، ورشا فؤاد، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتابع نائب المحافظ، الإجراءات الخاصة بحصر وتدقيق كافة المصانع العاملة والمتوقفة وقيد الإرجاء والأنشطة لكافة بيانات المصانع من تراخيص التشغيل ومحاضر استلام وتراخيص بناء، وذلك لإعداد قاعدة بيانات صحيحة عن كل المصانع المتواجدة بالمنطقة، ولدعم إجراءات التشغيل للمصانع المتعثرة، وكذلك متابعة المساحات الشاغرة للتخصيص.

وأكد نائب المحافظ، على تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للعمل على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين والعمل على تهيئة مناخ الأعمال بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

 

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التنميه الاقتصاديه

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