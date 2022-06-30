محافظ الإسماعيلية يتابع الهبوط الأرضى بشارع شبين ويوجه بالتعامل معه

الإسماعيلية- صبرى غانم

تلقَّت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بلاغا من رئيس حي ثانِ بحدوث هبوط أرضي جوار جراج فورد، وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بتأمين الحركة المرورية بمنطقة الهبوط الأرضي بواسطة إدارة المرور، وتشكَّلت لجنة من الشركة القابضة لمياهِ الصرف ومرفق مياه قناة السويس؛ لتحديد الأسباب وعلاجها.

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالصوت والصورة المباشرة بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ما يتم على أرض الواقع، حيث كلف المهندس أحمد الشيمي باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإيقاف الهبوط الأرضى وتأمين الحركة المرورية بالشارع.

وعلى الفور قامت لجنة من مديرية الطرق والنقل بمعاينة الوضع على الطبيعة واستدعاء مقاول الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واستدعاء مسئولي أشغال قناة السويس عن حي ثان، وتبين أنَّ الهبوط الأرضي المفاجئ ناتج عن تسريب في خط صرف صحي قديم مما أدى إلى تفريغ المكان من الرمال الموجودة تحت طبقات الأسفلت الأمر الذي أدَّى إلى الهبوط المفاجئ.

وتقوم مديرية الطرق الآن بتفريغ الموقع وعلاج الهبوط مؤقتًا حتى يتم بحث المشكلة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



جانب من اعمال اصلاح الهبوط الارضى