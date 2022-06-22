رفع 42 طن مخلفات وأتربة وإصلاح هبوط أرضى بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتوجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق حي غرب.



وأشار حى غرب الإسكندرية إلى أن إدارة الرصد البيئي بالحي، قامت برفع وتحميل 42 طن مخلفات وردم وتقليم الأشجار، ورفع 35 طن مخلفات رديم من طابية صالح، شارع ابن طولون، كما تم رفع 7 أطنان مخلفات تقليم الأشجار والنخيل من منطقة آثار عامود السوارى، بشاير الخير 1.



ومن جهة أخرى، تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب أعمال معالجة ورصف موقع الهبوط الأرضي الكائن بشارع البدري مع شارع المؤيد من عامود السواري بكرموز، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بأعمال التكسير والكشف علي الهبوط وتم وضع طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بالأسفلت.



إصلاح هبوط أرضى



رفع مخلفات