اليوم السابع
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محافظ أسوان: البدء فى منظومة القضاء على مخلفات البناء.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 11:15 ص
محافظ أسوان: البدء فى منظومة القضاء على مخلفات البناء.. صور جانب من الإجتماع
أسوان - عبد الله صلاح

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً مع الدكتور شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) للبدء فى منظومة القضاء على مخلفات البناء من خلال مشروع يحول هذه المخلفات إلى منتجات لها قيمة مضافة.

وتستخدم فى أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق والإنشاءات مثل الطوب الأسمنتى والبلدورات والإنترلوك والحواجز الخرسانية بنفس جودة وسعر وتكلفة المنتج المعروض حالياً فى الأسواق.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومدير الإدارة العامة للبيئة.

وإستعرض اللواء أشرف عطية عينات من منتجات هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن خطة المحافظة لتفريغ المناطق السكنية والطرق الرئيسية والداخلية ، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة من مخلفات البناء بشكل علمى مما يساهم فى إكتمال منظومة النظافة العامة والحد من الحوادث على الطرق.

وأكد، أنه سيتم عرض دراسة متكاملة بواسطة مركز التميز بكلية الهندسة بجامعة عين شمس لهذا المشروع على اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وذلك لوضع المحافظة ضمن المرحلة الأولى لتخصيص كسارة المخلفات والتى تصل تكلفتها لحوالى 12.5 مليون جنيه ، وخاصة فى ظل حركة العمران والمشروعات العقارية المختلفة ، علاوة على توافر عناصر هذا المشروع والموقع الخاص به ، والمطابق للمواصفات القياسية البيئية.

وأشار أشرف عطية إلى أن منظومة القضاء على مخلفات البناء سيتم ربطها بالحصول على تراخيص البناء والتشطيب طبقاً لنوعية المبنى سواء كان سكنى أو تجارى ، وفى ظل محددات وإشتراطات تساهم فى نجاح المشروع.

وتناول نفس الاجتماع متابعة عدد من المشروعات التى تقوم بها المجموعة الوطنية للإستثمارات ، وخاصة مشروع حى اللوتس " الإسكان المتميز " ، وأيضاً مشروع أبراج سما أسوان وغيرها من المشروعات الأخرى .

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