محافظة أسيوط تعتمد اللائحة التنفيذية لمكتبة مصر العامة قبل افتتاحها

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على اللائحة التنفيذية لمكتبة مصر العامة بالمحافظة، تمهيدًا لافتتاحها أمام الجمهور تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.

وقال محافظ أسيوط إن الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط يعتبر صرحًا ثقافيًا ضخمًا ومركزًا تنويريًا لنشر العلم والثقافة والمعرفة على أرض المحافظة وسيساهم في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة متاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة لافتاً إلى تنفيذ تجهيزات بالمكتبة لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار بالاضافة إلى تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال مؤكداً على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير بالمكتبة أولاً بأول حتى الانتهاء منها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وأوضحت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط أن المكتبة سوف تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة بالتنسيق والتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة وذلك لتقديم الخدمة لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات حيث يتم إنشاء مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتي سيتم بها تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية فضلاً عن إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة مضيفة أن المكتبة سوف تضم مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات.