ماكرون: سنسلم أوكرانيا 6 مدافع هاوتزر وعربات مصفحة

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستسلم اوكرانيا في اسرع وقت ممكن ستة مدافع هاوتزر الفرنسية من طراز القيصر وهي مدافع ذاتية الدفع إضافية وأيضا عربات مصفحة للدفاع عن نفسها من العملية العسكرية الروسية.

وقال الرئيس الفرنسي خلال كلمة في ختام فعاليات قمة الناتو المنعقدة في مدينة ​مدريد الأسبانية اليوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس في حالة حرب حيث تتحمل روسيا وحدها مسئولية هذه الحرب ونتائجها الخطيرة على جميع الدول.

واكد أن فرنسا وحلفائها وشركائها الاوروبيين ليس لديهم سوى معسكر واحد وهو: السلام واحترام الديمقراطية.. موضحا أن الحلفاء قرروا بالإجماع تعزيز الدعم الاقتصادي والبشري والعسكري لأوكرانيا.

وأشار ماكرون إلى أن الناتو هو أيضا "تحالف نووي" وأن فرنسا مساهم مهم في هذا المجال، مضيفا أن عودة الحرب إلى أوروبا جعلت من الضروري تعزيز موقف الردع والدفاع لحلف الناتو. وشدد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري للناتو على الجانب الشرقي من حدوده.

وأوضح أن هذه القمة كانت أيضا مناسبة لـ "خطوة مهمة جدا" فيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو والتي أعطت تركيا الضوء الأخضر لها حيث "سيعزز هذا القرار أمنهما وسيسهم - بشكل كبير - في موقفنا الجماعي وأمننا الأوروبي.

وأعرب عن شكره لتركيا على "انضمامها إلى توافق الآراء لتمكين احترام الخيار السيادي".

وقال ماكرون إن الحرب في أوكرانيا "خطأ استراتيجي كبير" من جانب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، كما تم اعتماد مفهوم استراتيجي جديد والذي ياخذ في عين الاعتبار المناخ الامني الجديد الذي انبثق من الاعتداء الروسي على اوكرانيا.

واختتم قائلا أن "جهودنا تاريخية والتي تتعلق باحترام القانون والسلام والديمقراطية.