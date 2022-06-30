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ماكرون: ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع

الخميس، 30 يونيو 2022 07:10 م
ماكرون: ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع حقا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه رغم أن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل الذي نقدمه لأوكرانيا مرتفع جدا بالفعل، إلا أنه ثمن الحرب الذي لم نكن نريده.

وتابع إيمانويل ماكرون: يجب دفع هذا الثمن من قبل أوروبا لاستعادة السلام.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقودها هناك.

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي والدفاع عنه.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.


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