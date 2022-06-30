ليتوانيا ترفض عرضا من بيلاروسيا لإعادة تشغيل خدمات قطارات ركاب فيلنيوس - مينسك

كتبت: هناء أبو العز

قدمت بيلاروسيا عرضًا لإعادة تشغيل خدمات قطارات الركاب إلى فيلنيوس، التي توقفت قبل عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن شركة السكك الحديدية الليتوانية المملوكة للدولة ذكرت إنها لا تخطط للقيام بذلك هذا العام أو في العام المقبل .

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا، اليوم الخميس - عن كوترينا دزيكاريتي ، المتحدثة باسم شركة نقل الركاب التابعة لشركة السكك الحديدية الليتوانية (LTG) قولها: "تم تعليق خدمات قطارات الركاب بين فيلنيوس ومينسك منذ عام 2020، عندما بدأت جائحة كورونا، وفي ضوء جميع الظروف، لم يتم التخطيط لأي خدمات بين عاصمتي ليتوانيا وبيلاروسيا خلال هذا العام أو في عام 2023".

وتريد مينسك أيضًا استئناف خدمات الركاب مع لاتفيا وبولندا، التي تم تعليقها في مارس 2020 بسبب الوباء، وفقًا لوزارة النقل والاتصالات البيلاروسية.

وقالت الوزارة في بيان: مع تحسن الوضع الوبائي ورفع قيود السفر، عرضت بيلاروسيا مرارًا استئناف خدمات الركاب الدولية [بالسكك الحديدية مع الدول الثلاث] ، لكن دون جدوى".

وأضافت: "تعمل الحافلات الآن يوميًا من مينسك إلى فيلنيوس وريجا ووارسو ، مع زيادة مطردة في حركة الركاب".

قبل الوباء، أطلقت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا اطلقت حركة خمس قطارات ركاب دولية في بيلاروسيا، وفقًا للوزارة.